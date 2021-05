Aufruf zur Kundgebung A-14-Gegner bekommen Gegenwind durch die AfD

Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt will am Freitagabend in Seehausen Flagge gegen die Autobahngegner und Umweltaktivisten zeigen, die sich vor über drei Wochen im Wald bei Losse eingenistet haben, um den Bau der A 14 zu verhindern.