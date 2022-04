Nun hat also auch die Einheitsgemeinde Osterburg eine „eigene“ Waldbesetzung. Vermummte Aktivisten campieren im Storbecker Wald. Kommunalpolitiker reagieren mit Unverständnis.

Osterburg - Stefan Brehmer, Ortsbürgermeister von Flessau, hätte auf diese Nachricht verzichten können. „Ich kürze die Sache ab, so etwas müsste verboten werden“, sagte Brehmer am Montag (4. Oktober). Mit „so etwas“ meint er die Tatsache, dass es im zu Flessau gehörenden Storbecker Wald nun auch ein Protestcamp gegen den A-14-Bau gibt. Die Anzahl der Aktivisten ist noch überschaubar. Am Sonnabend waren es vier Personen. Sie wollen anonym bleiben. Keine Gesichter, keine Namen, nicht einmal ihr Geschlecht wollen sie preisgeben. „Wir sind alles Menschen“, sagten sie der Volksstimme.