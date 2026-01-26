Autobahnbau im Landkreis Stendal A14-Behelfsauffahrt: Ministerium Hüskens macht Elbdörfern bei Seehausen Hoffnung
Anscheinend geht es nur noch ums „wie“, nicht mehr ums „ob“ es für die Dauer des B189-Elbbrückenbaus eine A14-Behelfsauffahrt bei Geestgottberg gibt.
Aktualisiert: 26.01.2026, 16:23
Geestgottberg. - Kommt die A14-Behelfsauffahrt bei Geestgottberg? Nachdem die Ministerin für Infrastruktur und Digitales die Entscheidung darüber gerade auf „voraussichtlich Mai“ datiert hatte, schiebt Ministeriumssprecher Peter Mennicke einen Satz nach, der den Elbanrainern Mut machen sollte.