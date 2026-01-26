Anscheinend geht es nur noch ums „wie“, nicht mehr ums „ob“ es für die Dauer des B189-Elbbrückenbaus eine A14-Behelfsauffahrt bei Geestgottberg gibt.

Die neue Brücke über die A14 bei Geestgottberg (Seehausen) im Oktober 2025.

Geestgottberg. - Kommt die A14-Behelfsauffahrt bei Geestgottberg? Nachdem die Ministerin für Infrastruktur und Digitales die Entscheidung darüber gerade auf „voraussichtlich Mai“ datiert hatte, schiebt Ministeriumssprecher Peter Mennicke einen Satz nach, der den Elbanrainern Mut machen sollte.