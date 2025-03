AfD-Politikerin tritt in Osterburg gegen Amtsinhaber an

Osterburg - Am Sonntag, 25. Mai 2025, wird in der Einheitsgemeinde Osterburg im Kreis Stendal ein neuer Bürgermeister gewählt. Nach Nico Schulz (Freie Wähler) hat nun auch Sandra Matzat (AfD) aus Dobbrun Interesse an das Bürgermeisteramt angemeldet. Sie habe ihre Bewerbung im Rathaus abgegeben, teilte Matzat am Sonnabend mit. Ob Matzat, die im Osterburger Stadtrat die AfD-Fraktion anführt, die einzige Konkurrentin des Amtsinhabers bleibt, ist noch offen. Die Einreichungsfrist für die Bewerbungen um das Amt des Bürgermeisters endet am Dienstag, 18. März, um 18 Uhr.

Schon bei der bislang letzten Bürgermeisterwahl in Osterburg im Jahr 2018 hatten Matzat und Schulz um den Chefposten im Rathaus konkurriert. Damals konnte Schulz 84,7 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen, auf Matzat entfielen 15,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,2 Prozent.