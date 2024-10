In Seehausen (Altmark) sind gerade Stolpersteine verlegt worden. Zu zwei der darauf eingravierten Namen jüdischer Flüchtlinge kennt die Stadt nun das Gesicht. Ein Glücksfall.

Die Fotos zu zwei Stolpersteinen: Ruth Samuel wurde 1928 noch in der Schweiz geboren, „Aki“ 1931 in Seehausen. Die Bilder liegen nun im Stadtarchiv Seehausen.

Seehausen/Wendemark. - Ein rührender Glücksfall. Zwei der acht früheren Seehäuser Juden, in deren Gedenken gerade so genannte Stolpersteine in der Stadt verlegt wurden, haben ihr Gesicht zurück. Dank Erika Kutz (75) aus Wendemark.