Angler aus Hohenberg-Krusemark nehmen großes Projekt ins Auge

Hohenberg-Krusemark - Die Petrijünger der DAFV-Ortsgruppe Hohenberg-Krusemark möchten in 2022 wieder öfter zusammen kommen. In den vergangenen beiden Jahren waren gesellige Treffen ob der pandemischen Lage rar gesät. Der Vorstand legte bereits die Termine fest und hofft, dass der Veranstaltungskalender in dieser Form auch „abgearbeitet“ werden kann.