Tourismus an der Elbe im Kreis Stendal

Arneburg. - Im Arneburger Tourismusbüro setzen sich die Mitarbeiter über die Maßen für die Natur in der Elbregion ein. Deshalb gibt es seit Kurzem ein neues Aushängeschild für den Infopunkt. „Wir sind jetzt offizieller Partner im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe“, berichtet Evelyn Jordan vom Tourismusbüro. Urkunde und Hinweisschild wurden von der Verwaltung des Schutzgebiets während der großen 1.100-Jahr-Feier überreicht und zieren jetzt das Tourismusbüro mitten in der Stadt in der Breiten Straße.