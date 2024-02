In der Silvesternacht 2023/24 haben Randalierer am Bahnhof Osterburg beide Aufzüge außer Gefecht gesetzt. Die Reparatur lässt auf sich warten. Wie geht es weiter?

Der Fahrstuhl auf Bahnsteig 2 in Osterburg im Kreis Stendal ist seit der Silvesternacht 2023/24 schwer beschädigt.

Osterburg. - Frank Metschulat hat die Faxen dicke. Beide Aufzüge an der Fußgängerbrücke am Bahnhof in Osterburg sind kaputt. Und das zum wiederholten Mal. Grund dafür ist Vandalismus. Leidtragende sind Reisende – und das auf einem wichtigen Umsteigebahnhof zwischen den IC-Bahnhöfen Stendal und Wittenberge.