Wenn in Rochau die Carnevalsgemeinschaft einlädt, ist beste Stimmung garantiert. Ein knallbuntes Programm der Narren macht Lust auf mehr. Die Fortsetzung folgt.

Hoch die Gläser beim Karneval in Rochau im Kreis Stendal: Nach einem schweißtreibenden Auftritt hat sich das beliebte Männerballett eine kurze Erfrischung verdient.

Rochau. - Mit Konfetti, Tanz, Musik, vielen Sketchen und noch mehr Kostümwechsel brachten die Akteure der Rochauer Carnevalsgemeinschaft die Mehrzweckhalle zum beben. Es war die erste Abendveranstaltung in der 59. Session, die Lust auf mehr machte.

Nach der Eröffnung durch RCG-Präsident Frank Bräuer und dem Prinzenpaar Rico I. und Syrka I. erlebte das närrische Volk ein wahrhaftiges Feuerwerk der guten Laune. Mit Hit-Medleys von ABBA oder Jürgen Drews sorgten die Rochauer Party-Sängerinnen immer wieder für Schunkelrunden auf den Rängen. Da knüpften die Tanzdarbietungen der Funken nahtlos an. Die gut gelaunten Mädels überzeugten mit verschiedenen Themen, wobei die Ultrashow mit Schwarzlichteffekten ein besonderes Highlight war.

In der Kuppelshow „Herzblatt“ suchten die liebeswilligen Damen Hildegard Fickers und Erna Stoß ihren Traummann. Allerdings mit eher mäßigem Erfolg. Foto: Stephan Metzker

RCG-Präsident Frank Bräuer in der Rolle als Erna Kartuschke hatte mit schlüpfrigen Sketchen die Lacher voll auf seiner Seite. Foto: Stephan Metzker

Legendär sind die Auftritte von RCG-Präsident Frank Bräuer als Erna Kartuschke. Allen voran an Ehemann Erwin ließ Erna in ihren Ausführungen auch diesmal kein gutes Haar. Deftig ging es in den Büttenreden zur Sache. Die Lachmuskeln der Jecken wurden zu jeder Zeit ordentlich strapaziert. Für Kussfreiheit mit anschließendem Zaubermond-Walzer sorgten die Prinzenpaare nebst Sängerinnen.

Die Funken zeigten tänzerisch in mehreren Programmpunkten in verschiedenen Kostümen ihr Können und boten somit auch etwas fürs Auge. Foto: Stephan Metzker

Ausgelassene Jubelrufe erntete das Männerballett. Die mit viel nackter Haut präsentierten Tänze schreiten förmlich nach einer Zugabe, die die Akteure auch wohlwollend erfüllten. Für die Musik in der Pause und auch im Anschluss sorgte die Osterburger Partyband „No Limit.“ Das große Finale wurde mit Gottlieb Wendehals Party-Hit „Polonaise Blankenese“ eingeläutet. Getreu des Kulthits bildete sich eine schier endlose Polonaise durch den Saal.

Nachdem alle Akteure von der Bühne gingen, bildete eine große Polonaise den krönenden Abschluss des bunten Faschingsspektakels. Foto: Stephan Metzker

„Großer Dank gebührt auch den Leuten hinter den Kulissen, die jedes Mal für einen guten Ablauf unserer Veranstaltungen sorgen“, sagte Frank Bräuer. Die Rochauer Narren und Närrinnen feierten nach dem Programm mit den befreundeten Vereinen, unter anderem aus Seehausen, Kakerbeck, Klötze und Dähre, zusammen bis tief in die Nacht hinein.