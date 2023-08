Steffi Schatz und Silvio Mechow bei ihrem Auftritt auf dem Hof der Stadt- und Kreisbibliothek in Osterburg.

Osterburg - Eigentlich hätte der Blues-Gitarrist und -Sänger Jürgen Kerth auf der Bühne der „Osterburger Sommernächte“ gestanden. Doch Kerth musste krankheitsbedingt absagen. Kulturausschusschef Wolfgang Tramp, bei dem die organisatorischen Fäden der Veranstaltungsreihe zusammenlaufen, disponierte deshalb um. „Ich lasse nichts ausfallen, begründete Tramp, der sich nun schon seit vier Jahren um die Sommernächte kümmert.

Was er dabei auf die Bühne im Hof der Stadt- und Kreisbibliothek brachte, sollte aber mehr als nur ein Ersatz sein. Und der Abend hätte ein größeres Publikum verdient. Es fand sich aber nur eine überschaubare Anzahl an Besuchern ein. Die Gäste machten es sich zum Teil auch in Liegestühlen bequem, die Norman Witych aufgestellt hatte. Witych sorgte mit Getränken und Gegrillten auch für die Versorgung.

Relaxt verfolgten manche Besucher die Musiknacht aus dem Liegestuhl. Jörg Gerber

Zuerst standen Steffi Schatz und Silvio Mechow auf der Bühne. „Ich wollte sie schon seit langem für einen Auftritt gewinnen“, sagt Tramp. Nun, wo er sich das letzte Mal um die „Sommernächte“ kümmert, hat es endlich geklappt. Die beiden Osterburger coverten bekannte Pop- und Rocksongs wie „Wicked Games“ von Chris Isaak. Dass ihre Musik sehr gut ankam, belegten nicht nur die Zugabe-Rufe am Ende ihres Auftritts. Abgelöst wurden sie dann von Ritschie aus Wittenberge. Zum Spargelfest hatte er die Gäste vor der Bühne auf dem Hilligesplatz unterhalten. Nun waren Irisch Folk der 60er und 70er im Bibliothekshof zu hören. Nige Bray, ein in Perleberg lebender Engländer, unterhielt mit eigenen Texten und tollem Gitarrenspiel. Mit seinem Auftritt war aber noch nicht der Schlusspunkt gesetzt. Dafür sorgten Fabrice Walter und Enrico Potzesny, die als DJs bis weit in die Nacht hinein für Stimmung sorgten.