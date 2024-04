In der Musikmarkthalle in Osterburg (Kreis Stendal) wird die „Alte Schmiede“ eröffnet. Der 100 Jahre alte Geist der Autowerkstatt Seefluth-Ahrends bleibt erhalten.

In der Musikmarkthalle in Osterburg (Kreis Stendal) stehen die Macher Ralf Engelkamp (von rechts), André Wenisch und Mario Wellner selbst hinter dem Tresen. Heute wird in der „Alten Schmiede“ angezapft.

Osterburg. - Heute öffnet die „Alte Schmiede“ in der Musikmarkthalle in Osterburg erstmals ihre Pforten. Der Zapfhahn wurde allerdings schon am Sonnabend zum 30. Osterburger Ostermarkt eingeweiht und hat die Generalprobe bestanden. Neuerdings hat also der Große Markt in Osterburg eine Bar.