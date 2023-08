Die Veranstalter durften sich freuen: Das Sommerfest in Einwinkel zog nicht nur Einwohner aus dem Dorf, sondern auch aus dem Umland an.

Einwinkel - Von Stephan Metzker

Mit so einer Resonanz haben die Organisatoren des Feuerwehrfördervereins wohl nicht gerechnet: Als sie zu ihrem traditionellen Sommerfest nebst Backtag einluden, füllte sich der Dorfplatz mit vielen Besuchern. „Das Kuchenbüfett ist fast alle und wir haben auch keine Sitzbänke mehr frei“, sagte Dietmar Michaelis. „Unser Fest hat sich anscheinend rumgesprochen, es sind auch viele auswärtige Besucher hier“, beobachtete Ulrich Wallisch.

Wie bereits 2022 spielten beim Dorffest in Einwinkel die Bismarker Blasmusikanten auf. Foto: Stephan Metzker

Das Wetter spielte mit, sogar die Sonne kam am Nachmittag raus. Wie bereits im Vorjahr sorgten die Bismarker Blasmusikanten mit zünftigem Liedgut für beste Unterhaltung und füllten damit ab und an auch die Freilufttanzfläche. „Dabei haben wir unsere neue Bühne und die frisch angeschafften Sonnenschirme aufgestellt. Das war unsere größte Vereinsinvestition in diesem Jahr“, sagte Dietmar Michaelis. Neben kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen gab es am Abend noch deftige Grillspezialitäten auf dem Rost. In geselliger Runde klang das Sommerfest aus.

Der nächste und letzte Backtag findet Anfang September am Dorfgemeinschaftshaus statt.