Mit einem Kurs, der von der „Aktion Mensch“ gefördert wurde, erwarben sechs Schüler der Gemeinschaftsschule „Hermann Kasten“ in Staßfurt-Nord den Digital-Führerschein.

Schule in Staßfurt für das Internet fit gemacht

Die Schüler der Hermann-Kasten-Gemeinschaftsschule in Staßfurt, die an dem Digitalkurs teilgenommen hatten, präsentieren im Beisein der Schulleiterin Verena Frank, des Pegasus-Geschäftsführers Michael Hauschild und des Kursleiters Michael Wüst (rechts) stolz ihre Zeugnisse.

Staßfurt - Computer und das Internet bestimmen immer stärker das Leben der Menschen. Ein sicherer Umgang mit dieser Technik schützt nicht nur persönliche Daten vor Missbrauch, sondern hilft auch, Cyberangriffe, Betrug und andere Online-Bedrohungen zu vermeiden. Zudem fördert er ein verantwortungsbewusstes Verhalten im Netz. Darum und um noch viel mehr drehte sich alles bei mehreren Digitalkursen mit dem Titel „DiYou-Digitalisierung für Jugendliche“, an denen sechs Schüler der siebten und achten Klassen der Gemeinschaftsschule „Hermann-Kasten“ in Staßfurt-Nord erfolgreich teilgenommen haben. Möglich gemacht hatte das eine Förderung der „Aktion Mensch“ in Höhe von 10.000 Euro. Die Kursregie hatten die Stadtwerke übernommen, die mit Michael Wüst auch den Kursleiter stellten.