Blau-Gelb Goldbeck: Tradition, Titel und treue Mitglieder

Goldbeck - Während der Festveranstaltung gab es neben Glückwünschen auch jede Menge Erinnerungen. Erinnerungen an die Geburtsstunde des Sportvereins oder an schwierige Zeiten, die er durchlebte. Erinnerungen an große Sportler oder an Momente, die so schnell nicht in Vergessenheit geraten.