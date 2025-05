Dramatische Tage an der Elbe: Der Verein Orderstation Havelort hat hier noch nicht veröffentlichte Fotos zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Raum Werben entdeckt.

Bloß nicht zu den Sowjets - neue Bilder zum Kriegsende an der Elbe bei Werben aufgetaucht

Werben. - Im Mai dieses Jahres jährt sich das Kriegsende in Deutschland zum 80. Mal. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland bedingungslos, alle deutschen Militärverbände lösten sich auf. Zu diesem Zeitpunkt waren die Altmark bereits von der amerikanischen und die Prignitz von der sowjetischen Armee kontrolliert. Die dramatischen Szenen, die sich an der Elbe als Grenze zwischen beiden Armeen abspielten, werden nun dank neu aufgetauchtem historischen Bildmaterial greifbar.