Iden. - Der Neubau der maroden Brücke auf der Kreisstraße zwischen Iden und Rohrbeck in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck beginnt doch erst eine Woche später. Wie Kreissprecher Stefan Rühling am Donnerstag mitteilte, soll der Auftakt der Arbeiten nun am Montag, 10. März, erfolgen. Ursprünglich hatte der Landkreis Stendal den kommenden Montag, 3. März, als Termin für den Baubeginn angegeben.

Laut Kreissprecher Rühling sollen die Arbeiten Anfang Dezember 2025 abgeschlossen sein. Die mehrmonatige Bauzeit hat Konsequenzen für den Straßenverkehr. Denn die Kreisstraße zwischen Iden und Rohrbeck wird ab dem 10. März bis zum Abschluss der Arbeiten voll für den Verkehr gesperrt sein. Eine Umleitung ab Walsleben über Hindenburg und Busch nach Iden werde ausgeschildert, kündigt Stefan Rühling an.

Alte Brücke über den Seegraben ist aus dem Jahr 1960

Die bisherige Brücke über den Seegraben ist 1960 gebaut worden. Sie wurde zum Jahreswechsel 2019/20 aufgrund ihres maroden Zustandes mit Metallsperren auf eine mittige Fahrspur eingeengt. Fahrzeuge durften das Brückenbauwerk seither nur noch mit einer erlaubten Geschwindigkeit von 10 km/h befahren.

Neben dem Brückenneubau soll auch die Kreisstraße angepasst werden. Die Kosten für den Landkreis Stendal belaufen sich auf etwa 1,7 Millionen Euro.