Chris Köhn (links) und André Mielau rücken zum 1. Februar 2024 als neue Amtsleiter in die Führungsriege der Osterburger Verwaltung auf. Rechts Bürgermeister Nico Schulz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

OSTERBURG/NM. - Neue Köpfe in der Führungsriege, eine veränderte Struktur: Die Verwaltung in Osterburg stellt sich zum 1. Februar 2024 neu auf. Das hat am Dienstagabend der Stadtrat beschlossen.