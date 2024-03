Nico Schulz könnte im Rathaus in Osterburg das Chefbüro räumen. Der Bürgermeister hat sich für eine Stelle im Landratsamt Stendal beworben.

Bürgermeister von Osterburg will zum Landkreis Stendal wechseln

Osterburg/Stendal/NM. - Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) will das Rathaus an der Biese verlassen und in das Landratsamt nach Stendal wechseln.