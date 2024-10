Ehemalige „Federfüchse“ stellen Texte über die Quellen des Lebens in der Bibliothek in Osterburg vor. Wie aus einem Lesewettstreit echte Freundinnen werden.

Mona J. Zwinzscher (von links), Constanze Wirsing und Laura Schaar stellen unterhaltsame Texte zu Quellen des Lebens in der Bibliothek in Osterburg vor.

Osterburg. - Beim Wort „Zwitschern“ müsste es schon beim Leser klingeln. Schließlich klingt das so ähnlich wie Zwinzscher. Und dass Mona J. Zwinzscher schon einmal in der alten Wassermühle bei den Osterburger Literaturtagen Texte vorgestellt hat, wissen die Zuhörer von damals sicher noch. Zur Lesung am Sonnabend, 19. Oktober 2024, bringt die Wahl-Berlinerin noch mehr Verstärkung mit. Neben Laura Schaar, die den Osterburgern noch von der Mühlen-Lesung bekannt sein dürfte, ist erstmals Constanze Wirsing mit von der Partie. Nachdenklich und humorvoll zugleich zieht das Trio das Publikum in seinen Bann.

Das könnte Sie auch interessieren:Junge Autoren stellen ihr neues Buch vor

In dem Titel „Über Fluss. Eine performative Lesung des Literaturtrios Singen, Zwitschern, Scharren über die Quellen des Lebens“ steckt im Prinzip schon das Elementare, sprich: alles, drin. Um alles geht es dem Trio auch, denn Wasser bildet die Grundlage allen Lebens und begegnet uns auf der Erde in unterschiedlicher Form. Wir selbst bestehen zu zirka 70 Prozent daraus. Da scheint es nur berechtigt, zu fragen: Was ist überhaupt mein eigener Aggregatzustand? Wo liegt meine Quelle und worin werde ich münden? Bringe ich eigentlich das Fass zum Überlaufen oder bin ich eher ein Tropfen auf den heißen Stein? Die drei Autorinnen Laura Schaar, Mona J. Zwinzscher und Constanze Wirsing reflektieren über das Element und seinen Einfluss auf die Gesellschaft und die eigene Biografie, die zumindest für Laura Schaar und Mona Zwinzscher in der Altmark ihren Anfang nahm. Die Drei fanden übrigens in einem Lesebühnenwettkampf zusammen. Zwar verfehlten sie „damals“ knapp den Sieg, gewannen aber die Herzen der Zuhörer. So soll es auch in Osterburg sein.

Lesen Sie auch:Salzwedel - Venedig des Nordens

„Wir freuen uns schon sehr auf diese Veranstaltung, denn mit Laura Schaar und Mona Zwinzscher kehren zwei ehemalige Teilnehmerinnen der Jugend-Schreibwerkstatt ,Federfüchse’ in die Bibliothek zurück“ , sagt Bibliotheksleiterin Anette Rieger. Auch in der Schreibwerkstatt in Arendsee sind sie gern zu Gast und lassen sich von der Altmark inspirieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Feder frei für 12 Dichter aus Sachsen-Anhalt

Das Publikum ist herzlich eingeladen, schon ab 14 Uhr in die Bibliothek zu kommen, um sich bei Kaffee und Kuchen auf die Lesung einzustimmen. Die Lesung beginnt um 15 Uhr. Die Schüler der 11. Klassen des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums sichern die kulinarische Versorgung. Geistige Nahrung gibt es von dem Trio für 5 Euro. Karten sind in der Bibliothek und unter der Telefonnummer: 03937/ 89 53 09 erhältlich.