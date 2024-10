So versüßt der Reit- und Fahrverein in Krumke bei Osterburg Kindern die Ferien.

In Krumke bei Osterburg reiten Kinder auf bunten Pferden.

Osterburg - Es ist fast wie in einem Disney-Film, so bunt und einfallsreich sind die Pferde des Reit- und Fahrvereins Krumke verkleidet. Dass die Tiere so geschmückt sind, hat einen ganz besonderen Grund.