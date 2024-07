Der Altmärkische Hansebund ist Teil einer großen europäischen Städtefamilie. Deren internationale Jugendprojekte stoßen in Stendal und Osterburg auf großes Interesse.

Beim Internationalen Hansetag 2024 in Danzig hat der Altmärkische Hansebund in großer Besetzung für seine geschichtsträchtige Heimat geworben.

Stendal - Ist die Hanse heute noch aktuell? Lohnt sich ein Engagement in der Hanse der Neuzeit überhaupt? Zwei Fragen, die Matthias Neumann oft gestellt werden. Und jedes Mal antwortet er ohne Zögern: „Ja.“ In der Stendaler Stadtverwaltung im Bereich Tourismus und Veranstaltungsmanagement tätig und derzeit Org.-Chef für den Sachsen-Anhalt-Tag, ist er seit vielen Jahren der Mann an der Spitze des Altmärkischen Hansebundes. Darum weiß er, welche Vorteile die Hansemitgliedschaft hat.