Pächterin Annett Lenzner betreibt das Flussbad in Osterburg seit zehn Jahren. Dieses Jubiläum soll mit einem großen Sommerfest begangen werden.

Das ist für das Sommerfest im Biesebad in Osterburg geplant

Die Badesaison im Biesebad in Osterburg wurde am 1. Juni eröffnet.

Osterburg - Wenn im Sommer die Hitze drückt und der Schweiß läuft, steht in Osterburg auf der Suche nach Abkühlung das Biesebad als Anlaufstelle bereit. Seit genau zehn Jahren betreibt Annett Lenzner das traditionsreiche Flussbad im Norden Sachsen-Anhalts. Dieses Jubiläum will die Prignitzerin am 13. Juli ab 12 Uhr mit einem Fest begehen.