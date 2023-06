Osterburg - Bürgermeister Nico Schulz stellte auf dem Hof des Verwaltungsgebäudes die Sportler des Jahres ins Scheinwerferlicht. Und an diesem Ort voraussichtlich zum letzten Mal.

Für 2024 plant der Sportverein Eintracht Osterburg wieder einen Sportlerball, dann soll die Ehrung der Sportler des Jahres 2023 während des Balls am 16. März 2024 in der Lindensporthalle erfolgen.

Nachwuchspreis für einen Schwimmer

Paul Gose wurde als Nachwuchssportler des Jahres ausgezeichnet. Ebenso wie seine ältere Schwester Isabel, die amtierende Europameisterin über 400 Meter im Freistil, ist der 14-Jährige bislang im Schwimmsport aktiv. Dafür trainiere er an sechs Tagen in der Woche, früher bei den Osterburger Schwimmern und seit vier Jahren beim SC Magdeburg. Mehrere Landesmeistertitel konnte er erringen. „Er wird seinen sportlichen Weg gehen“, ist sich Bürgermeister Nico Schulz sicher. Dies aber wohl nicht nur im Schwimmen. Paul Gose plant, zum Triathlon zu wechseln und seine „Zelte“ mit dem neuen Schuljahr in Potsdam aufzubauen. Ein Probetraining mit mehreren Bewerbern in Potsdam habe er schon absolviert, die Trainer hätten sich für ihn entschieden.

Auf Einladung des Bürgermeisters trugen sich die Sportler des Jahres, hier Paul Gose, in das Goldene Buch der Stadt ein. Jörg Gerber

Mit dem Ehrentitel „Mannschaft des Jahres 2022 “ kann sich die Fußball-E-Jugend des Kreveser Sportvereins schmücken. Diese Auszeichnung haben sich die jungen Kicker nicht zuletzt mit ihrem sportlichen Erfolg als Gewinner des Kreispokals 2021/22 verdient. In einem hochspannenden Endspiel hatten die Kreveser Lok Stendal besiegt. „Eine starke Leistung, die aber nur durch einen starken Rückhalt möglich ist, durch Trainer, Übungsleiter, Organisatoren oder Vorstandsmitglieder, die sich ehrenamtlich einsetzen“, sagte Nico Schulz während der Würdigung der „Mannschaft des Jahres“.

Yessica Schröder ist „Einzelsportlerin des Jahres 2022“. Das Foto zeigt sie mit Bürgermeister Nico Schulz und dem stellvertretenden Bürgermeister Detlef Kränzel (rechts). Foto: Jörg Gerber

Als „Einzelsportlerin des Jahres 2022“ wurde Dressurreiterin Yessica Schröder ausgezeichnet. Geboren in Brandenburg, ist sie seit einigen Jahren in Wolterslage zu Hause.

Dressurreiterin wurde in Wolterslage heimisch

Yessica Schröder kann in ihrem Sport mit vielen Erfolgen aufwarten. Die Wolterslagerin, die selbstständig als Bereiterin und Trainerin tätig ist, hat unter anderem den dritten Platz im Bundeswettbewerb der besten Auszubildenden im Team und im Einzel errungen. Von den U-21-Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt kehrte Schröder mit Bronze in die Altmark zurück, bei der Landesmeisterschaft in der Halle holte sie sich den Vize-Titel. Sie freue sich sehr darüber, dass das, was sie und ihre Eltern erarbeitet haben, nun so gewürdigt und ausgezeichnet wurde, reagierte Yessica Schröder auf die Ehrung zur „Sportlerin des Jahres“. Nachdem Corona und pandemiebedingte Einschränkungen in den zurückliegenden Jahren einiges zerstört hätten, sei man jetzt wieder dabei, voll einzusteigen. Das gelte sowohl für den Unterricht als auch für die Teilnahme an Turnieren.

Abschließend richtete sich Bürgermeister Nico Schulz mit einem Dankeschön an sämtliche Sportlerinnen und Sportler der Einheitsgemeinde. Er wisse es zu schätzen, dass sie sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für die Gesundheit, das Gemeinwohl und den Zusammenhalt einsetzen, machte Schulz während der Sportlerehrung deutlich.