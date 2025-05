Die Vogelschutzwarte bei Möckern ist für seine Arbeit mit den Adebaren bekannt. Ein Aufruf für Futterspenden ging in den sozialen Netzwerken viral. Wie es dem Hof nun geht.

Loburg. - Ein ungewöhnlicher Spendenaufruf in den Social Media Kanälen hat der Vogelschutzwarte „Storchenhof Loburg“ mehr mediale Aufmerksamkeit eingebracht, als erwartet. „Das hat uns etwas überrannt“, sagt Storchenhof-Vereinsgeschäftsführer Michael Kaatz am Volksstimme-Telefon: „Die Initiative kam an uns vorbei von den Medien.“