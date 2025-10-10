weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Jagdliches Brauchtum: Das Wunder von Dobbrun - Jagdhornbläser treffen auf Mentor aus Burgstall und machen Quantensprung

Jagdliches Brauchtum Das Wunder von Dobbrun - Jagdhornbläser treffen auf Mentor aus Burgstall und machen Quantensprung

Die Jagdhornbläser Dobbrun wurden beim Sachsen-Anhalt-Tag als Rohdiamant entdeckt und ließen sich schleifen. Nun sind sie Vize-Landesmeister und spielen sogar nach Noten.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 10.10.2025, 11:19
Die Dobbruner Jagdhornbläser in neuem Einheitsdress beim Landeswettbewerb im Jagdhornblasen auf Gut Zichtau bei Gardelegen (von links), 25. Mai 2025: Manuela Buchner, Susanne Buchner, Sven Laaß und Mentor Frank Neumann.
Die Dobbruner Jagdhornbläser in neuem Einheitsdress beim Landeswettbewerb im Jagdhornblasen auf Gut Zichtau bei Gardelegen (von links), 25. Mai 2025: Manuela Buchner, Susanne Buchner, Sven Laaß und Mentor Frank Neumann. Foto: Laaß

Dobbrun. - Im Jagdhaus von Sven Laaß in Dobbrun liegen Musiknoten auf dem Tisch. Die Jagdhornbläser brauchen sie für ihre wöchentlichen Proben. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Denn bis zum Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal wurde in dem Wischedorf nach Gefühl geübt. Dann kam Frank Neumann.