Jagdliches Brauchtum Das Wunder von Dobbrun - Jagdhornbläser treffen auf Mentor aus Burgstall und machen Quantensprung
Die Jagdhornbläser Dobbrun wurden beim Sachsen-Anhalt-Tag als Rohdiamant entdeckt und ließen sich schleifen. Nun sind sie Vize-Landesmeister und spielen sogar nach Noten.
Aktualisiert: 10.10.2025, 11:19
Dobbrun. - Im Jagdhaus von Sven Laaß in Dobbrun liegen Musiknoten auf dem Tisch. Die Jagdhornbläser brauchen sie für ihre wöchentlichen Proben. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Denn bis zum Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal wurde in dem Wischedorf nach Gefühl geübt. Dann kam Frank Neumann.