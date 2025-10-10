Die Jagdhornbläser Dobbrun wurden beim Sachsen-Anhalt-Tag als Rohdiamant entdeckt und ließen sich schleifen. Nun sind sie Vize-Landesmeister und spielen sogar nach Noten.

Das Wunder von Dobbrun - Jagdhornbläser treffen auf Mentor aus Burgstall und machen Quantensprung

Die Dobbruner Jagdhornbläser in neuem Einheitsdress beim Landeswettbewerb im Jagdhornblasen auf Gut Zichtau bei Gardelegen (von links), 25. Mai 2025: Manuela Buchner, Susanne Buchner, Sven Laaß und Mentor Frank Neumann.

Dobbrun. - Im Jagdhaus von Sven Laaß in Dobbrun liegen Musiknoten auf dem Tisch. Die Jagdhornbläser brauchen sie für ihre wöchentlichen Proben. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Denn bis zum Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal wurde in dem Wischedorf nach Gefühl geübt. Dann kam Frank Neumann.