Ein geplanter Windpark bei Iden bewegt erneut die Gemüter. Der angekündigte Besuch der Grünen-Landtagsabgeordneten Dorothea Frederking wird von Protest flankiert.

Der Gemeinderat Iden hat am 6. Februar 2025 einen Aufstellungsbeschluss für einen Windpark im Dreieck Busch, Klein Hindenburg, Germerslage gefasst. Zuvor demonstrierten rund 100 Leute dagegen. Nun lädt die BI „Es reicht - keine Windräder in die Wische“ erneut zur Demonstration.

Iden. - Die Bürgerinitiative „Es reicht – keine Windräder in die Wische“ lädt für Freitag, 20. Februar, von 17.15 bis 18 Uhr zu einer Demonstration auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus Iden ein.

Laut Pressemitteilung ist die Veranstaltung unter der Überschrift „Für den Erhalt des einzigartigen Naturraums Wische – gegen profitgetriebenen Aktionismus der Grünen in der Energiewende“ beim Landkreis Stendal angezeigt. Aufhänger ist die öffentliche Informationsveranstaltung „Rückenwind: Der Wert Erneuerbarer Energien auf dem Land“, die um 18 Uhr im Gemeindehaus beginnt.

Laut Mitteilung ihres Hauses lädt ein und referiert die altmärkische Landtagsabgeordnete von Bündnis90/Die Grünen, Dorothea Frederking. Außerdem Johannes Wolke vom Landesverband Erneuerbare Energie und Michael Dihlmann, Bio-Landwirt, Mitinitiator des Bündnisses Wische-Energie und Landeigner beim geplanten Windpark im Dreieck Busch, Klein Hindenburg und Germerslage. Voraussichtlich sieben bis neun Windräder sollen dort entstehen. Der Gemeinderat hat vor einem Jahr einen Aufstellungsbeschluss dazu gefasst. Auch damals wurde vor Beginn der Versammlung dagegen demonstriert.