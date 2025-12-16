Rüdiger Haase (79) legt beim Biedermeiermarkt Werben ein Solo mit dem Männerchor hin, das unter die Haut geht. Vor allem, wenn man seine Familiengeschichte kennt.

Der Auftritt seines Lebens - Werbener berührt Zuhörer mit französischer Weihnachtskantate

Auftritt in St. Johannis Werben (Elbe) während des Biedermeier-Christmarktes am Sonnabend, 13. Dezember 2025: Rüdiger Haase (rechts) und der Männerchor Seehausen in St. Johannis Werben. „Ich war wahnsinnig aufgeregt“, sagt Rüdiger Haase.

Werben. - Er hat den ganzen Tag Bonbons gelutscht und war kurz davor, „das Ding“ abzusagen. „Ich hatte Probleme mit meiner Stimme, aber Peuki meinte, das machen wir trotzdem“, erzählt Rüdiger Haase. Der 79-jährige Werbener ist Mitglied des Männerchors Seehausen und hatte am Sonnabend während des Biedermeier-Christmarktes so etwas wie den Auftritt seines Lebens.