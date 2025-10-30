Im Landkreis Stendal wird bis heute darüber gerätselt, wo mindestens 40 Särge mit Verstorbenen geblieben sind. Abgerissen wurde die Gruft derer von Bismarck in Krevese schon vor 60 Jahren.

Die verschwundenen Särge aus der Gruft von Krevese

Ralf Engelkamp mit einer alten Zeichnung von der Kirche in Krevese, als es die Gruft noch gab.

Krevese. - In der Kreveser Kirche deutet nur noch ein gebogener Riss in der Wand darauf hin. Bis vor 60 Jahren sollen hier Verstorbene aufbewahrt worden sein. Eine historische Ansicht zeigt sogar einen Anbau von außen. Doch wo sind Dutzende Särge und Verstorbene aus der Gruft abgeblieben?