Sie stand auf einem Blechschild zwischen anderemTrödel auf dem Havelberger Pferdemarkt: Nur durch Glück ist die 300 Jahre alte Geschichte einer jungen Frau und 9-fachen Mutter aus Krevese wiederentdeckt worden. Wer war Barbara Marie Christiana von Bismarck?

Ralf Engelkamp, Lothar Müller, Florian Fischer und Sascha Sengstock (von links) präsentieren die wiederentdeckte und nun aufbereitete Sargverzierung, eine Blechplatte, vor der Kirche in Krevese.

Krevese. - Es sind nur ein paar hundert Gramm Blech. Doch was Osterburgs Museumsleiter in den Händen hält, ist aus historischer Sicht weit mehr wert: Fast 300 Jahre alt ist die Sargverzierung aus der Gruft in Krevese, die vor über 60 Jahren verschwand – und mit ihr die Geschichten der Toten. Nun sie ist sie wieder aufgetaucht.