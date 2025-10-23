Mit nur 34 Jahren gestorben Zufallsfund vom Havelberger Pferdemarkt erzählt vom tragischen Schicksal einer jungen Frau aus Krevese
Sie stand auf einem Blechschild zwischen anderemTrödel auf dem Havelberger Pferdemarkt: Nur durch Glück ist die 300 Jahre alte Geschichte einer jungen Frau und 9-fachen Mutter aus Krevese wiederentdeckt worden. Wer war Barbara Marie Christiana von Bismarck?
23.10.2025, 17:39
Krevese. - Es sind nur ein paar hundert Gramm Blech. Doch was Osterburgs Museumsleiter in den Händen hält, ist aus historischer Sicht weit mehr wert: Fast 300 Jahre alt ist die Sargverzierung aus der Gruft in Krevese, die vor über 60 Jahren verschwand – und mit ihr die Geschichten der Toten. Nun sie ist sie wieder aufgetaucht.