Diebe stahlen einen Scheinwerfer, der auf dem Nebengelass des Seehäuser Rathauses montiert war, um die Petri-Kirche anzustrahlen.

Seehausen l Die nachts in voller Höhe beleuchteten Türme der Seehäuser St.-Petri-Kirche gehören erst einmal der Vergangenheit an. Bislang unbekannte Diebe haben den Hauptscheinwerfer mitgehen lassen, den die Verbandsgemeinde erst im September des vergangenen Jahres montieren ließ. Und zwar als Ersatz für die Energie fressenden Halogenstrahler, die früher schon zu später Stunde die beiden Türme und auch die Uhr in Szene gesetzt hatten (wir berichteten). Wobei sich der oder die Täter auch zu Einbrechern gemacht haben, weil sie sich Zugang auf das Dach eines Nebengelasses des benachbarten Rathauses verschafften, das eigentlich nur über den verschlossenen Hinterhof der Kommunalverwaltung zu erreichen ist. Die beiden anderen Strahler sind vermutlich unerreichbar am Rathausturm montiert, beleuchten aber jeweils nur einen Teil des viel besuchten Gotteshauses an der Straße der Romanik.

Seit wann der große LED-Strahler fehlt, konnte bislang nicht genau ermittelt werden. Ein aufmerksamer Bürger hatte den Verlust am 5. Juli bemerkt, hieß es auf Nachfrage. Auf jeden Fall braucht es schon einiges an krimineller Energie und einer langen Leiter, um mitten in der Stadt das gut fünf Meter hohe Flachdach des Rathausanbaus zu erklimmen und den Scheinwerfer zu demontieren, so der Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler). Wobei er sich auch fragt, wer einen Strahler braucht, mit dem man so eine riesige Fläche ausleuchten kann?

Der finanzielle Verlust wird wohl verschmerzbar sein. Trotzdem wird die Seehäuser Verwaltung Anzeige erstatten. Wobei Kloth darum bittet, dass sich Seehäuser, die im betreffenden Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, im Rathaus melden mögen.

Eine Ersatzinvestition werde auch auf den Weg gebracht, um dem Wahrzeichen der Hansestadt nachts wieder einen gebührenden Auftritt zu verschaffen. Allerdings soll die Montage laut Bürgermeister dieses Mal so erfolgen, dass die Technik nicht ohne weiteres mit gängiger Heimwerkerausrüstung abgeschraubt werden kann.