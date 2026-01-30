Spritpreise bei Stendal Diesel 21 Cent günstiger - Erxlebener über krassen Preisunterschied zu Tanke in Wittenberge verwundert
Heiko Fischer tankt oft am E-Center Wittenberge, da er so im Vergleich zur Zapfsäule in Erxleben meistens Geld spart. 21 Cent Differenz hatte er aber nie. Wie geht so etwas?
Aktualisiert: 30.01.2026, 16:19
Erxleben/Wittenberge. - Heiko Fischer hat sich einen Spaß gemacht und seine Frage via Whatsapp in den sozialen Medien gepostet: „Hallo, kann mir mal jemand erklären, warum der Dieselpreis so unterschiedlich ist? Erxleben 1,79 und Wittenberge 1,58 Euro“. Das sind 21 Cent Preisunterschied. Zehn bis zwölf Cent günstiger sei die „Tankstelle am E-Center“ in Wittenberge meistens im Vergleich zur „Classic-Tankstelle“ Erxleben, wo Heiko Fischer wohnt. Aber das?