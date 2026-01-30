Heiko Fischer tankt oft am E-Center Wittenberge, da er so im Vergleich zur Zapfsäule in Erxleben meistens Geld spart. 21 Cent Differenz hatte er aber nie. Wie geht so etwas?

Diesel 21 Cent günstiger - Erxlebener über krassen Preisunterschied zu Tanke in Wittenberge verwundert

Heiko Fischer an der „Classic“-Tankstelle in Erxleben. Sie ist seiner Beobachtung nach meistens um die 10 Cent teurer als die „Tankstelle am E-Center“ in Wittenberge auf der anderen Elbseite.

Erxleben/Wittenberge. - Heiko Fischer hat sich einen Spaß gemacht und seine Frage via Whatsapp in den sozialen Medien gepostet: „Hallo, kann mir mal jemand erklären, warum der Dieselpreis so unterschiedlich ist? Erxleben 1,79 und Wittenberge 1,58 Euro“. Das sind 21 Cent Preisunterschied. Zehn bis zwölf Cent günstiger sei die „Tankstelle am E-Center“ in Wittenberge meistens im Vergleich zur „Classic-Tankstelle“ Erxleben, wo Heiko Fischer wohnt. Aber das?