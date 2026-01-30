Nach über 50 Jahren braucht der größte Kindergarten der Stadt dringend eine Sanierung. Ein Neubau ist zwar teurer, bietet aber viele Vorteile. Welche Option wird es werden?

Osterburg. - Einen Plan in der Hinterhand zu haben, ist immer gut. Das ist jetzt die Devise für eine Kita im Kreis Stendal. Denn der Kindergarten „Jenny Marx“ ist in vielerlei Hinsicht in die Jahre gekommen. Aber einfach abreißen wollten die Stadträte ihn auch nicht. Deshalb sollte eine Architektin analysieren, welche Vor- und Nachteile eine aufwendige Sanierung samt Anbau für das 50 Jahre alte Gebäude hat. Nun liegen die Ergebnisse vor und die Stadträte stehen vor einer schwierigen Entscheidung.