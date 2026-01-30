Nach mehrjähriger Pause strömen in Havelberg viele Besucher in die Sekundarschule und das Gymnasium.

Mit vielen Fotos: Schulen in Havelberg zeigen, was sie zu bieten haben

Im Chemiekabinett des Gymnasiums wurden Münzen „vergoldet“. Wie das geht, erklärten die Elftklässler Laura Eilmes und Jonna Klein.

Havelberg. - Nach drei Jahren Pause haben sich im Schulzentrum Havelberg in dieser Woche wieder einmal die Türen von Sekundarschule und Gymnasium für Besucher geöffnet. Angesprochen waren vor allem die Dritt- und Viertklässler aus Havelberg, Sandau, Klietz und Kamern, die künftig Schüler dieser Bildungsstätten sein könnten. Aber auch alle anderen Interessierten waren willkommen. Somit strömten am Mittwochabend auch ehemalige Schüler auf den Schulcampus sowie weitere Havelberger, die sich in den Räumen umschauen wollten.