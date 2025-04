Baben. - Ein schlechtes Omen war sein Name glücklicherweise nicht: Der Teich „Panne“ in Baben kann nach vielen Jahren, in denen er vernachlässigt wurde, endlich saniert werden. Die Gemeinde Eichstedt hat vom Land die Zusage für Fördergeld erhalten. Doch bis zur Sanierung wird es wohl noch ein Jahr dauern.

