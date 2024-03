Die Geschichte von Eichstedt in der Altmark ist untrennbar mit einer Eisenbahnlinie verbunden. Deshalb soll eine historisches Bauwerk gerettet werden.

Dorf bei Stendal will ein Stellwerk der Deutsche Bahn abkaufen

Das alte Stellwerk in Eichstedt bei Stendal verfällt. Es soll gerettet werden, damit ein Stück Heimatgeschichte an einer wichtigen Bahnlinie erhalten bleibt.

Eichstedt. - Karlheinz Schwerin hält eine historische Ansichtskarte von 1898 in den Händen. Darauf abgebildet ist das damalige Bahnhofsgebäude seines Heimatortes im Kreis Stendal. Warum der Geschichtsfan aus Eichstedt so begeistert von solchen Postkarten ist und was der Eisenbahnfan retten möchte.