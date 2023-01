Das Gladigauer Dorftheater steht vor seiner 21. Spielzeit. Diesmal bringt das Ensemble mit „Männersnööv“ (Männerschnupfen) eine in der Gegenwart spielende Komödie auf die Bühne. Gesprochen wird Platt. Das ist für das Dorftheater selbstverständlich.

Gladigau - 299 Vorstellungen hat das Dorftheater Gladigau seit seiner Gründung im Jahr 2002 in Szene gesetzt. Am Sonnabend, 4. März, steht auf der Bühne im Dörpschen Krug der 300. Auftritt an. Dann feiert „Männersnööv“ Premiere.