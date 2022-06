Dorftheater Gladigau: „Vorhang auf“ für die Premiere

Gladigau - Mit „Unn wöcker küsst mei?“ schließt sich für die Gladigauer ein Kreis. Das verriet Regisseur Norbert Lazay. „In unserem ersten Stück mit Adelheid gab es eine Verkleidungsrolle, und so ist es auch diesmal.“ Lazay hatte den Dreiakter aus der Feder von Uschi Schilling „schon länger zu liegen“, wie er so schön zu sagen pflegt. Im September starteten die Leseproben - im Gegensatz zur ersten Inszenierung ohne Goswin Moniac, mit dem alles begann - weshalb ihn Lazay bei der Premiere am Freitag als Gründungsregisseur vorstellte. Sieben Mal inszenierte Moniac, 12 Mal Lazay.