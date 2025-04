Bei Osterburg in der Altmark sind offenbar verdächtige Männer unterwegs, die sich als Dachdecker ausgeben. Ein Beobachter warnt davor, eine Frau berichtet.

Dubiose Dachdecker unterwegs - Männer klingeln an Haustüren und bieten Reparaturen an

Im April 2025 sind in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck vermeintliche Dachdecker unterwegs: Sie klingeln gerade dort, wo sie einen Schaden am Dach gesehen haben und bieten dann ihre Soforthilfe an.

Klein Schwechten. - In der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck sind offenbar dubiose Dachdecker unterwegs. Es handelt sich um einen blauen Mercedes-Transporter mit Holzlatten auf dem Dach und einem AK-Kennzeichen, das für Altenkirchen im Westerwald (Rheinland-Pfalz) steht.

Der Klein Schwechtener Lars Falke hat das auffällige Fahrzeug am Mittwochvormittag auf der Dorfstraße stehen sehen und gleich eine Warnung über den Handy-Chat Whatsapp rundgeschickt. Einer der Männer, Lars Falke sah drei, hat bei seiner Nachbarin Sonja Theuerkauf geklingelt. „Sie haben mir gesagt, dass im Dach meines Schuppens Ziegel kaputt sind und mir angeboten, das zu reparieren. Ich hab’ sie natürlich gleich abgewimmelt“, sagt diese. Der Schuppen soll ohnehin abgerissen werden, davon ab würde sich die Klein Schwechterin nicht auf derlei Türgeschäfte einlassen.

Der Mann an der Tür habe einen gepflegten Eindruck gemacht, war dunkelhaarig, hatte einen Akzent und Drei-Tages-Bart. Wie Falke später erfuhr, ist das Fahrzeug schon am Vortag ganz langsam durch Klein Schwechten gefahren. „Sehr verdächtig, das kennt man ja auch von Einbrechern.“ Das Fahrzeug sei mindestens noch in Möllendorf gesehen worden.

Beim Polizeirevier Stendal ist in dieser Angelegenheit bislang keine Anzeige eingegangen. Sprecherin Annika Korf rät zu größter Vorsicht und grundsätzlicher Skepsis, was derlei Angebote an der Haustür betrifft.