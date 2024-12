Osterburg. - Die Grundschule in der Hainstraße in Osterburg hat schon 130 Jahre auf dem Buckel. Anlass für ein Fest und eine Reihe Gratulanten. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Gut gelaunt stellten sich die Mädchen und Jungen zur 130 auf und sangen ein Geburtstagsständchen. „Wie schön, dass du Geburtstag hast, wir hätten sonst ganz viel verpasst“ – so hallte es aus 200 Kehlen.

Schulleiterin Silke Schulz erinnerte sich daran, wie sie vor 37 Jahren in dem Schulhaus anfing. „Ich war die letzte Absolventin in Magdeburg, die vor der Wende in Osterburg an eine Schule kam. Damals war der Schultreff eine Turnhalle“, verriet Schulz. Ihr heutiges Büro hatte auch einen anderen Zweck, und die Erstklässler hielten noch Mittagsschlaf. „Was?“, staunten die Schüler. „Ich habe schon eure Eltern unterrichtet. Und ich komme immer noch gern hierher.“ Der Grund liegt für sie auf der Hand. Denn egal, welche Veränderungen das Gebäude erfahren hat, es sind doch die Kinder, die die Freude am Beruf prägen. „Ihr alle seid das Herz der Schule und hinterlasst eure Spuren.“