Ein unvergesslicher Moment: Jugendweihe für 97 junge Altmärker in Osterburg

Großer Moment für 97 Jugendliche: Während einer Feierstunde am Sonnabend in der Lindensporthalle in Osterburg wurde für sie mit der Jugendweihe der nächste Lebensabschnitt eingeläutet.

Osterburg - Stolz und in feierlicher Kleidung feierten 97 Jugendliche aus der Einheitsgemeinde Osterburg und den Verbandsgemeinden Arneburg-Goldbeck sowie Seehausen am Sonnabend das Fest der Jugendweihe. In der geschmückten Lindensporthalle der Biesestadt wurden die Schülerinnen und Schüler in mehreren Gruppen auf die Bühne gerufen, um stolz Präsent und Blumen entgegen zu nehmen. Mitglieder der Interessenvereinigung Jugendweihe unter Leitung der Gardelegenerin Gabriele Jacobs als Organisatoren mussten die im Juni geplante Feierstunde coronabedingt auf den Sonnabend verschieben.