Elbebrücke bei Wittenberge soll 2025 fertig sein

Bei der jüngsten Versammlung des Regionalausschusses der IHK Magdeburg überzeugten sich Unternehmer aus der Prignitz und der Altmark zusammen mit Verkehrsministerin Lydia Hüskens auch vom Stand des A14-Baus an der Elbe.

Blick auf die Baustelle für den Autobahnabschnitt Seehausen–Wittenberge vom Wittenberger Elbufer aus. Im Vordergrund rechts ist der Fortschritt an der künftigen Brücke zu erkennen. Die A14-Elbquerung soll in drei Jahren fertig sein und erst einmal den B 189-Verkehr aufnehmen, damit die alte Brücke saniert werden kann.

Seehausen - Wie händeringend sie auf den A14-Lückenschluss in der Altmark warten, machen viele Unternehmer seit Jahren deutlich. Obwohl auch auf den letzten Abschnitten Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, lassen sie in ihren Mühen nicht nach.