Endlich wieder Neujahrsempfang in Seehausen

Seehausen hat wieder Lust auf Neujahrsempfang. Das wurde am Sonntag deutlich, als nicht nur Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Institutionen, sondern auch viele interessierte Einwohner aus der Hansestadt und den Umlandorten der Einladung der Verbandsgemeinde in die Wischelandhalle folgten.

Die Kindertanzgruppe der Sportgemeinschaft Seehausen ist mittlerweile eine feste Größe, wenn es um die Begleitung von Festen geht. Die Mädchen unter der Leitung von Jennifer Larisch und Anika Albrecht eröffneten am Sonntag den Neujahresempfang von Stadt und Verbandsgemeinde Seehausen in der Wischelandhalle.

Seehausen - Eine Strichliste haben die Organisatoren beim Neujahrsempfang am Sonntagnachmittag in Seehausen nicht geführt, aber es waren am Ende einige hundert Besucher und Akteure, die die Wischelandhalle füllten. Dass ein paar Stühle leer blieben, lag einfach nur daran, dass vorsichtshalber für deutlich mehr Sitzgelegenheiten gesorgt wurde als beim vorerst letzten Empfang 2020.