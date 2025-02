In der Hansestadt Werben (Landkreis Stendal) ist der erste Storch der Saison 2025 gelandet. Wie üblich auf dem Nest am Elbtor.

Werben - Die Hansestadt Werben freut sich über die Ankunft des ersten Storches in der Saison 2025. Er landete am späten Montagnachmittag, 17. Januar, auf dem Nest am Elbtor und damit einen Tag später als im Vorjahr. Fand Adebar 2024 schönstes Frühlingswetter vor, musste er sich jetzt bei reichlich Minusgraden ganz schön aufplustern. Dieses Foto mit Schnabel im Gefieder entstand am Dienstagmorgen bei minus 11 Grad.

„Ob Männchen oder Weibchen wissen wir noch nicht, allerdings kommen die Weibchen in der Regel zuerst“, sagt der Werbener Werner Eifrig. Gunter Zwinzscher, der das Storchenjahr in Werben verfolgt, werde sicher bald den Ring ablesen können.

Handelt es sich um die Storchendame, die der Stadt Werben auf diesem Nest seit vielen Jahren die Treue hält, war es nicht ihre früheste Ankunft. Im Jahr 2022 kam sie bereits am 12. Februar aus dem Süden zurück.

Beim Elbtorpaar handelt es sich um sogenannte Westzieher, deren Rückreise aus dem Süden nicht so weit ist wie jene der Ostzieher. 2024 war für die Störche im Altkreis Osterburg ein Rekordjahr.