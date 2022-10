Feuerteufel in Osterburg schlägt erneut zu

Die Feuerwehr Osterburg musste den fünften Container in Folge löschen. Die Kripo ist dran und der Stadtwehrleiter sicher, „dass sie den bald kriegen“.

Osterburg - In der Hansestadt Osterburg hat in der Nacht zu gestern der laut Polizeiangaben fünfte Container in Folge gebrannt. Wie Stadtwehrleiter Sven Engel informiert, wurde die Feuerwehr um 1.20 Uhr alarmiert.