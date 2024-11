Krumke. - Im Norden von Sachsen-Anhalt herrscht in diesen Tagen Hochstimmung. Innenministerien Dr. Tamara Zieschang besuchte vier Sportstätten in der Altmark – zur Scheckübergabe. Auch der Vorsitzende des 200 Mitglieder starken Reit-, Fahr- und Tourismusvereins Krumke, Frank Klakow, kann sich über Fördermittel freuen – in Höhe von 60.500 Euro.

Die finanzielle Unterstützung für die Sanierung des Außenreitplatzes kommt wie gerufen. Seit dem Bau der Halle 1995 hat sich auf dem Platz nicht so viel getan, während andere Turnierplätze mit Hilfe eines Drainagesystems nach einer halben Stunde Platzregen weiterreiten können, als wäre nie was gewesen. In Krumke war das Zukunftsmusik. Ausrutschgefahr für Reiter und Pferd.

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung des Reitbodenaufbaus mit Tragschicht, Trennschicht, Reitschicht sowie Drainageschicht. Ein modernes und nachhaltiges Ebbe-Flut-System soll stets für optimale Bodenbedingungen sorgen. Der Außenreitplatz dient dem täglichen Reitunterricht, dem Springtraining und wird von den Gespannfahrern genutzt. Des Weiteren wird der Reitplatz als Vorbereitungsfläche für mehrtägige Reit- und Voltigierturniere sowie zahlreiche andere Pferdeveranstaltungen genutzt.

„Brandenburg hat Neustadt/Dosse. Dieser Platz ist für den Norden Sachsen-Anhalts von besonders hohem Stellenwert: für nationale und internationale Turniere genauso wie für die Züchter, denn hier finden außerdem Fohlenchampionate, Videotermine und die Vorauswahl für Auktionen statt", so Klakow.