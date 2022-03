Flash-Club: Große Nachfrage nach Schnelltests in Osterburg

Lisa Liebsch, die bei Dr. Böttcher in Seehausen als Schwester arbeitet, nimmt eine Probe vom Osterburger Helmut Brehm. Das Schnelltestzentrum Osterburg an der Düsedauer Straße ist täglich geöffnet.

Osterburg - Es herrschte ein Kommen und Gehen. Die Mitarbeiter des an der Düsedauerstraße gelegenen Schnelltestzentrums Osterburg begrüßten in regelmäßigen Abständen die Besucher, nahmen Proben und übergaben final die Testnachweise. Darunter fanden sich auch viele junge Leute ein, die am Abend die „Neon-Party“ besuchen wollten. Zu jenem Zeitpunkt verwandelte sich das Testzentrum wieder in eine Veranstaltungsfläche mit Disco-Klängen. „Jeder benötigt einen negativen Test“, sagt Daniel Lange zur Party, der als Event-Manager den Flash-Club betreibt und mit seinen Mitarbeitern die Teststation ins Leben rief.