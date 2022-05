Fundmunition: Bombenentschärfung blockiert B189 zwischen Wittenberge und Perleberg

Weil Fundmunition aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft oder gesprengt werden muss, sind die Straßen zwischen Wittenberge und Perleberg am Donnerstag, 10. Februar, voll gesperrt.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst musste 2016 schon einmal Fliegerbomben zwischen Wittenberge und Perleberg, hier bei Breese, sprengen. Am 10. Februar 2022 könnte es wieder so weit sein.

Seehausen/Wittenberge - Bombenalarm am kommenden Donnerstag (10. Februar) in der Prignitz: Auf dem Gelände des Perleberger Flugplatzes hat der brandenburgische Kampfmittelbeseitigungsdienst acht Stellen gefunden, an denen mutmaßlich Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnten.