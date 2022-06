Gefeiert: 140 Jahre Feuerwehr Werben und zwei neue Mitglieder

Werben - Große Geburtstagsfeier am Sonnabend in der kleinen Hansestadt Werben. Stadtwehrleiter Michael Nix konnte dazu zahlreiche Gäste am Gerätehaus begrüßen. „Branddirektor Diner“, verantwortlich für die Gründung der Wehren und natürlich auch Mitbegründer der Werbener Feuerwehr, erinnerte in seiner Ansprache an das Jahr 1882, als er von Stendal nach Werben kam, um dort die erste Freiwillige Feuerwehr im Kreise Osterburg zu gründen.