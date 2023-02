Mit Beethovens „Türkischem Marsch“ läutet Karl Magnus Gentemann Freitag die Auszeichnungsveranstaltung in der Aula der Gemeinschaftsschule Seehausen ein. Das flotte Stück passte zum Elan, den einige Schüler zusätzlich zum normalen Unterricht an den Tag legen.

Seehausen - Wie im Rest des Landes gab es Freitag auch in der Seehäuser Gemeinschaftsschule Zeugnisse. Bevor die Schüler am Winckelmannplatz ihre Halbjahresnoten schwarz auf weiß in der Hand hielten und in die Winterferien durften, wurden in der Aula noch einige der jungen Leute für ihre Leistungen geehrt, weil sie sich oft freiwillig mit mehr Lernstoff beschäftigen als ihre Altersgenossen.