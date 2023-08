Osterburg - Das Eis hatten sie sich aber verdient, die Mädels von den „Voltigierern Krumke II“. Ihr Auftritt beim Sommerfest der Lebenshilfe Osterburg am Sonnabend war super gelungen und nach dem Schweiß kam noch immer die Belohnung.

Es herrschte großer Trubel auf dem Gelände, voll besetzte Tische, Eiswagen, Polizeistand, Fußballdart, Gegrilltes und Süßes – der Lebenshilfe-Verein und die Mitarbeiter aller Einrichtungen der Lebenshilfe bis hin zur Verwaltung hatten abermals ordentlich was aufgefahren. Annette Brunner fand das Fest spitze: „Das wird hier immer super organisiert, ich komme gerne und bin dankbar. Wir wissen unsere Schwester hier gut aufgehoben.“ Kerstin Fettback werde quasi seit Anbeginn in der Lebenshilfe betreut, arbeitet dort praktisch und hatte am Sonnabend auch ein Lächeln auf den Lippen.

Nach ihrem Auftritt beim Lebenshilfe-Sommerfest in Osterburg ließen sich die Mädels der „Voltigierer Krumke II“ ein Eis schmecken. Foto: Karina Hoppe

So soll es sein, aber die Jahre ziehen ins Land und hinterlassen ihre Spuren. Zum Beispiel in der Wäscherei, in die die Lebenshilfe nun rund 200000 Euro investiert, wie Geschäftsführerin Sarah Maaß berichtete. „Wir bekommen eine große, neue Mangel, im Haus wird umgebaut.“ Die 20 Beschäftigten der Wäscherei plus Personal von drei Leuten könnten sich auf die neue Technik freuen. Am Sonnabend freuten sich aber erstmal alle über das perfekte Wetter. Und die vielen Gäste.